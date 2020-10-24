Похищенную в Сирии древнюю Библию нашли в Турции 

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Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, установив местонахождение реликвии, провели операцию по её изъятию, сообщает Anadolu. В результате задержаны трое подозреваемых в контрабанде.

Эксперты по антиквариату оценивают стоимость книги в $1млн. Древняя Библия написана на иврите, страницы её исполнены из кожи газели.