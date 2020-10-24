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Названа дата президентских выборов в Киргизии 

Lenta.ru 46 минут назад
Названа дата президентских выборов в Киргизии
Фото: РИА Новости
Досрочные президентские выборы в Киргизии пройдут 10 января 2021 года. Такую дату назвал пресс-секретарь ЦИК республики Руслан Изреков, передает ТАСС.
До этого глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отмечала, что голосование, согласно действующему законодательству, должно состояться не позднее, чем через три месяца после отставки главы государства. Президент Сооронбай Жээнбековподал соответствующее заявление 15 октября, то есть крайней датой выборов было 16 января.
Поводом для политического переформатирования Киргизии стали прошедшие 4 октября парламентские выборы. На фоне вспыхнувших беспорядков ЦИК признак их итоги недействительными, а позднее назначил новое голосование на 20 октября.
Также в процедуру внесены ряд изменений. Например, избирательный порог снижен с 7 процентов до 3 процентов, а избирательный взнос — с 61,7 тысячи долларов до 12,3 тысячи.
Однако на этой неделе стало известно, что парламентские выборы решили перенести еще на несколько месяцев. Депутат Акылбек Жапаров назвал в качестве возможных дат 1 марта и 1 апреля, в зависимости от того, когда завершится внесение поправок в законодательство. Крайним сроком для голосования станет 1 июня 2021 года.
До Жээнбекова подали в отставку спикер парламента и глава правительства. Первую должность занял Канат Исаев, а вторую — освобожденный из заключения участники акции протест Садыр Жапаров. Он же в настоящее время исполняет обязанности главы государства.
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Комментарии
В мире , Садыр Жапаров , Акылбек Жапаров , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Кыргызстан
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