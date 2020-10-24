В России отреагировали на «секретные санкции» Лондона

Годованюк считает, что Лондон «выжимает» эту историю по двум основным направлениям: внутри- и внешнеполитическому. По первому – идет отвлечение внимания британцев от сложностей страны, прежде всего, проблем с Брекзитом, а по второму – Лондон хочет задать «экспертный тон» для Европы: как правильно санкционировать русских и защищаться от них.

При этом она обращает внимание на то, что практичные англичане не затрагиваются интересы тех граждан РФ, которые давно проживает в Великобритании, приобрел там недвижимость и вкладывает деньги в британскую экономику, хотя и не устают говорить о «незаконных потоках денег из России».