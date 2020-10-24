В России отреагировали на «секретные санкции» Лондона

«После инцидента в Солсбери со Скрипалем, истоки которого до сих пор не известны, Британия решила сделать из него широкую пиар-кампанию, которая до сих пор продолжается», – говорит старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк.
«Нагнетая образ России как врага всего «цивилизованного мира», Соединенное Королевство хочет объединить вокруг себя своих союзников в Европе и других частях света как главного борца с «агрессией Москвы». И на этом пиарном направлении Лондон сделал уже очень много», – говорит эксперт. Годованюк отмечает, что сконструированный фактор «российской угрозы» в последние годы заметно изменил внутренний британский политический ландшафт в смысле усиления роли спецслужб, формирования военного бюджета, финансирования организаций, занимающихся кибербезопасностью и кибервойной. «И в этом смысле, британцы тоже стремятся стать экспертами и советниками для европейцев», – отмечает политолог.
«Сложился образ Англии как международной денежной «прачечной», и ее власти, с одной стороны, постоянно намекают, что могут закрыть для российских олигархов эти возможности, а с другой – не очень-то сами в этом заинтересованы. Отсюда и все эти слова про «скрытые меры», «тайные санкции», – поясняет эксперт. По ее мнению, помимо широковещательной политической риторики, за этими словами ничего не стоит. «Такими заявлениями британские политики пытаются компенсировать ослабление Европейского Союза после скорого уже выхода из него Великобритании», – заключает Годованюк.