Лондон ввел «негласные меры» против России

По его словам, после «первого применения химического оружия против европейской страны за столетие» Британия «выслала всю разведывательную сеть России» и приняла ряд мер, «включая борьбу с незаконным оборотом российских денег».

«И (предприняли. — RT) ряд негласных мер, о которых я, очевидно, не могу говорить», — сказал Седвилл.

По его мнению, Россия «действует в серой зоне» — промежутке между «нормальными межгосударственными отношениями и вооружённым конфликтом». Он, в частности, обвинил Москву в организации кибератак и «информационной войне».

«Мы стремимся назначить более высокую цену для России, чем та, которую они ожидали», — добавил он.