Военный корреспондент заявил, что Турция отправила 1200 спецназовцев в Карабах.

О переброске турецких бойцов в зону конфликта написал автор телеграм-канала Wargonzo, военный корреспондент Семен Пегов . Он ссылается на источники в Стамбуле. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным Пегова, сначала турецкие горные спецназовцы прибыли в Баку, а затем отправились в зону конфликта. Ранее эти бойцы были задействованы в операциях в турецком Курдистане.

«Специалистами из Турции пришлось заменить азербайджанский спецназ, который не выдерживает прямого боестолкновения с партизанами и ополченцами Арцаха в горных массивах. Речь идет в первую очередь о южном фронте и джебраило-гадрутском направлении», — пишет автор.