Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

WarGonzo: Турция перебросила 1200 спецназовцев в Карабах 

Майк Габриелян 14 минут назад
Военный корреспондент заявил, что Турция отправила 1200 спецназовцев в Карабах.
О переброске турецких бойцов в зону конфликта написал автор телеграм-канала Wargonzo, военный корреспондент Семен Пегов. Он ссылается на источники в Стамбуле. Официального подтверждения этой информации нет.
По данным Пегова, сначала турецкие горные спецназовцы прибыли в Баку, а затем отправились в зону конфликта. Ранее эти бойцы были задействованы в операциях в турецком Курдистане.

«Специалистами из Турции пришлось заменить азербайджанский спецназ, который не выдерживает прямого боестолкновения с партизанами и ополченцами Арцаха в горных массивах. Речь идет в первую очередь о южном фронте и джебраило-гадрутском направлении», — пишет автор.

Ранее «Рамблер» сообщал, что названа истинная причина войны в Карабахе.
Карабаху грозит участь Сирии
В мире , Видео , Война, Карабах , Семен Пегов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
Cобчак сошла с ума
Cобчак сошла с ума
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
« У Тихановской нет шансов против Лукашенко»
01:52
« У Тихановской нет шансов против Лукашенко»
В мире
Президент Польши заразился коронавирусом
00:59
Президент Польши заразился коронавирусом
В мире
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение