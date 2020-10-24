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Американский геофизический союз принес извинения российским ученым 

РИА Новости 27 минут назад
В Америке извинились перед российским ученым
Фото: РИА Новости
Американский геофизический союз (American Geophysical Union — AGU) приносит извинения российским ученым, статью которых ранее не приняли к рассмотрению, сославшись на санкции, и приглашает авторов повторно подать заявку, сообщили РИА Новости в организации.

"После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам", — сообщили РИА Новости в организации в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что статья российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) не была принята к рассмотрению.

Ранее из письма ИПФ РАН стало известно, что AGU отклонил заявку на публикацию в журнале Geophysical Research Letters статьи "Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством". Такое решение союз объяснил тем, что он не может рассматривать научные работы, финансируемые правительством России и Минобразования как его части.
Пересмотрев решение, Союз приглашает авторов повторно подать статью на рассмотрение к публикации в заявленном журнале или других изданиях AGU. Как подчеркивают в организации, в таком случае исследование будет рассматриваться наравне с другими заявками и решение о публикации будет приниматься исключительно исходя из соображений ее научной ценности.
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В мире , РАН , Правительство РФ , Минобрнауки , РИА Новости
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