В Америке извинились перед российским ученым

"После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам", — сообщили РИА Новости в организации в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что статья российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) не была принята к рассмотрению.