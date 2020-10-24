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Байден потратил на телерекламу больше всех кандидатов в истории США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 49 минут назад
Траты Байдена на рекламу побили рекорд США
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден потратил на телевизионную рекламу больше, чем какой-либо другой претендент на высший государственный пост в истории США, сообщило издание The Hill со ссылкой на исследование независимой компании Advertising Analytics.
Согласно исследованию, кампания Байдена с момента запуска предвыборной гонки в прошлом году потратила на рекламу на ТВ более 582 млн долларов, из которых 45 млн — только за последнюю неделю. Это больше, чем в свое продвижение ранее вложился бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который также участвовал в президентских праймериз от Демократической партии, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на продвижение Байдена еще остается 57 млн долларов оплаченного телевизионного времени. При этом конкурент Байдена и действующий президент США Дональд Трамп за последние два года потратил на свою избирательную кампанию 342 млн долларов.
Напомним, глава американской администрации Дональд Трамп в ходе заключительного раунда теледебатов в Нэшвилле (штат Теннесси) выступил с утверждением, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден якобы получал деньги от России.
Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились. Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.
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Комментарии
В мире , США , Майкл Блумберг , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , РИА Новости
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