Азербайджан назвал условие для прекращения боев

Президент АзербайджанаИльхам Алиев заявил, что его страна готова немедленно остановить боевые действия при том условии, что армянская сторона прекратит огонь. Об этом он сказал в интервью газете Le Figaro.
Фото: газета.ругазета.ру
Журналист издания задал азербайджанскому лидеру вопрос, какие территории его государство "намерена отвоевать, прежде чем прекратит наступление".
"Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь", - сказал Алиев.
По его словам, как раз после этого и "настанет время действовать для дипломатов".