Азербайджан готов остановить боевые действия

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности его страны немедленно остановить боевые действия при условии, что армянская сторона прекратит огонь. Такое заявление он сделал в ходе интервью, опубликованного в субботу газетой Le Figaro . Азербайджанский лидер отвечал на вопрос о том, какие территории его страна "намерена отвоевать, прежде чем прекратит наступление".

"Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого настанет время действовать для дипломатов", — сказал Алиев.

Россией и "Необходимо, чтобы армянская сторона согласилась с базовыми принципами, определенными Францией США , принципами, с которыми мы сами согласились, — продолжил он. — Именно после этого мы вернемся за стол переговоров". "Я лично в течение 17 лет вел переговоры с Арменией, с двумя армянскими президентами, в ходе встреч в Москве, Париже и Вашингтоне", — напомнил он.

"Мы достигали при этом маленького прогресса, — отметил Алиев. — Однако когда господин Пашинян пришел к власти в 2018 году, он уничтожил мирный процесс. Но я считаю, что теперь настало время обрести политическое решение. Однако армяне не должны более иметь возможности навязать нам его, так как статус-кво и прежняя линия соприкосновения более не существуют. На местности сложилась новая ситуация и Армении следует это учитывать", — подчеркнул Алиев.

Относительно будущего Нагорного Карабаха он отметил, что "видит его как процветающую и надежную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в условиях гармонии, мира и соблюдения достоинства".

"Азербайджанские беженцы должны получить возможность вернуться", — подчеркнул при этом Алиев.

Посредники и вооружения

Отвечая на вопрос, кто из посредников в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе является наилучшим, Алиев сказал: "У нас есть три посредника — Россия, Франция и США. Однако вот уже 28 лет они пытаются добиться политического урегулирования — и все безуспешно. Эти три страны-члены Совета Безопасности ООН одобрили четыре резолюции с требованием прекращения армянской оккупации, однако они так и не оказали при этом достаточного давления на Армению с тем, чтобы она реализовала положения этих резолюций".

Азербайджанскому лидеру был также задан вопрос относительно того, не опасается ли он, что турецкое вмешательство в локальный конфликт может привести к его регионализации. "Прежде всего следует отметить, что Турция абсолютно не принимает военного участия в этом конфликте. Да, действительно, в первые часы армянского наступления президент Турции [Тайип Эрдоган] выразил четкую политическую поддержку Азербайджану. Но при этом она призвала именно к неукоснительному выполнению положений четырех резолюций Совета Безопасности ООН", — сказал Алиев.

"Во-вторых, на территории Азербайджана нет ни одного иностранного бойца — продолжил он, — И Франция, и Россия оказались не способны предоставить нам малейшие доказательства того присутствия сирийских боевиков, о котором они утверждали". "Да нам такое присутствие и не нужно — Азербайджан располагает вооруженными силами численностью в 100 тыс. человек, очень мотивированных, стремящихся добиться завершения трех десятков лет армянской оккупации. Нам [с начала военных действий] даже не потребовалось объявлять всеобщую мобилизацию", — подчеркнул президент.

Отвечая на вопрос, был ли обеспечен прорыв азербайджанских войск благодаря использованию израильских и турецких беспилотных летательных аппаратов, Алиев ответил, что Азербайджан закупает вооружения у различных стран.