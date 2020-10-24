Карабаху грозит участь Сирии

По мнению автора, поддержка Турцией Азербайджана потенциально способна изменить соотношение сил в регионе. А политика Москвы по «управлению одновременно Баку Ереваном » утратила свой прежний смысл. Затянется ли конфликт в Карабахе еще на долгие годы, и примет ли в этом участие Запад и Нато — размышляет обозреватель Sabah.

В связи с конфликтом в Нагорном Карабахе пришел черед дипломатической активности в Вашингтоне. Когда Москва, продемонстрировав свой вес, приняла министров иностранных дел Азербайджана и Армении , это не дало ничего другого, кроме двух временных перемирий. И сегодня, 23 октября, переговоры госсекретаря США Помпео с главами МИД двух сторон тоже, как ожидается, не дадут устойчивых результатов. Очевидно, что, пока азербайджанская армия освобождает все новые села от оккупации, премьер-министр Армении Пашинян пробует всевозможные способы остановить это продвижение. Выступает с аргументами о «войне цивилизаций». С одной стороны, пытается разыгрывать американскую карту, говоря, что потерял надежду на Россию . Уповает на влияние армянской диаспоры в США в предвыборный период. С другой стороны, утверждает, что дипломатия не сможет дать результатов и Нагорный Карабах станет «второй Сирией ».

Понятно, что угроза Пашиняна о «второй Сирии» озвучивается в первую очередь для того, чтобы вызвать озабоченность у России, Ирана и Европы. Будучи не в состоянии превратить конфликт в Нагорном Карабахе в тотальную войну между Арменией и Азербайджаном, армянский лидер на этот раз угрожает «войной, которая продлится годами». Москва не пожелает затягивания конфликта таким образом, чтобы это пошатнуло ее влияние на Кавказе и пригласило в регион США или НАТО. Тегеран же обеспокоен вероятностью затягивания и расширения конфликта больше всех. Он опасается возможной операции США и Израиля на территории Ирана через иностранных боевиков. Европа, не сумевшая продемонстрировать свою эффективность во многих кризисах, в том числе в Сирии, не пойдет дальше номинальных заявлений и усилий Франции. Учитывая ход боевых действий на фронте, Пашинян не может вести такую войну. На мой взгляд, мировые и региональные державы достаточно опытны, чтобы не втягиваться в новый конфликт подобно Сирии. Главная забота Пашиняна — добиться скорейшего размещения международного военного контингента в Нагорном Карабахе и таким образом предотвратить потерю новых районов. За это время он надеется сформировать дипломатическую среду, которая позволит Карабаху получить статус независимости.

Учитывая российское влияние на Кавказе, становится понятно, что Москва дает Еревану возможность исчерпать все варианты. Он сталкивается с конкретными последствиями своего несогласия уйти даже из пяти районов. Ведь Армения терпит поражение на поле боя. И хотя Москва дала Еревану тяжелое оружие, ситуация не меняется. Видно, что после атаки на Товузский район в июле этого года Баку хорошо подготовился. Более того, потери, нанесенные армянской армии турецкими и израильскими ударными БПЛА, вредят в том числе репутации российской оборонной промышленности. Поэтому Пашинян, не сумев получить желаемое и от США после НАТО, снова повернется к Москве.

Вместе с тем напоминание Пашиняна о «второй Сирии» отражает не только беспомощность армян. Оно также говорит о том, что России не следует вступать в новую затратную военную кампанию. Москва не может поддержать Ереван, когда тот не собирается уходить ни с одной из оккупированных территорий. У нее также есть общие интересы с Баку, которые тоже нельзя терять.

Отныне на Кавказе складывается совершенно новая ситуация. Поддержка Турцией Азербайджана потенциально способна изменить соотношение сил в регионе. Политика Москвы по управлению одновременно Баку и Ереваном утратила свой прежний смысл. В стратегических расчетах Баку произошла переоценка. У президента Азербайджана Алиева расширилось пространство для маневра. В отличие от условий 1992 или 2016 года сегодня позиции Баку сильнее.

Поэтому Москва говорит, что Турция может подключиться к урегулированию в случае согласия Еревана и Баку. Тегеран же предлагает создать трехсторонний механизм наподобие астанинского формата Турция — Россия — Иран. Как вмешается в новое уравнение Вашингтон, находящийся под давлением неопределенности относительно исхода выборов и их последствий, пока неясно. Будет большим сюрпризом, если конфликт в российской зоне влияния прекратится под влиянием США. Ожидается, что Москва предпочтет сесть за стол переговоров с Анкарой, а не с Вашингтоном, и в этой связи окажет давление на Ереван.