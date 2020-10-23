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«Вы должны четко высказаться, что Крым является украинским» 

Вероника Полынина 19 минут назад
«Вы должны четко высказаться, что Крым украинский»
Фото: ТАСС
Вице-премьер Украины Алексей Резников призвал белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму, сообщает РИА «Новости».
Выступая в эфире телеканала «Украина», Резников предупредил свою собеседницу, супругу экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Веронику, что ей и другим представителям белорусской оппозиции придется «четко высказаться, что Крым является украинским и весь Донбасс является украинским».
В ответ на это Цепкало отметила, что для оппозиции более актуальным вопросом является ситуация внутри Белоруссии. Кроме того, она заявила, что оппозиция высказалась бы по вопросу Крыма, если бы это помогло Киеву его решить.
Также она предложила Белоруссию в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Из этого Резников сделал вывод, что Цепкало признала Россию стороной конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, «этого уже достаточно».
Как сообщал «Рамблер», МИД Украины после проведения инаугурации Александра Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба даже пригрозил санкциями властям Белоруссии после того, как решение о санкциях будет принято Евросоюзом. В белорусском посольстве в Киеве назвали эти высказывания «чрезвычайно недружественными жестами со стороны Украины, не способствующими сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попыткой вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь».
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В мире , Дмитрий Кулеба , Валерий Цепкало , Александр Лукашенко , Алексей Резников , МИД , ЕС , РИА Новости
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