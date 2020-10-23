«Вы должны четко высказаться, что Крым украинский»

Выступая в эфире телеканала «Украина», Резников предупредил свою собеседницу, супругу экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Веронику, что ей и другим представителям белорусской оппозиции придется «четко высказаться, что Крым является украинским и весь Донбасс является украинским».

В ответ на это Цепкало отметила, что для оппозиции более актуальным вопросом является ситуация внутри Белоруссии. Кроме того, она заявила, что оппозиция высказалась бы по вопросу Крыма, если бы это помогло Киеву его решить.

Также она предложила Белоруссию в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной. Из этого Резников сделал вывод, что Цепкало признала Россию стороной конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, «этого уже достаточно».