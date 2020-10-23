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Ереван заявил об уничтожении подразделения азербайджанского спецназа

РИА Новости
51 минуту назад
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в пятницу об уничтожении на юге Нагорного Карабаха крупного подразделения азербайджанского спецназа.
Ереван уничтожил спецподразделение Азербайджана
Фото: © AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
"На южном направлении (в Карабахе - ред.) в результате успешных действий армянских сил уничтожено крупное подразделение спецназа противника, девять единиц техники, часть техники захвачена. Взят в плен военнослужащий азербайджанских вооруженных сил, которого сейчас оперируют армянские военные врачи", - написала Степанян в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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