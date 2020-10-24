« У Тихановской нет шансов против Лукашенко»

«Но такой трюк не пройдет. Вы знаете, если уж в Венесуэле [Николас] Мадуро устоял, пока того парня (Хуана Гуайдо. — Ред.) вся либерально настроенная общественность признавала… И он хотя бы парламент возглавлял, а Тихановская кто такая?» — поинтересовался Мамонтов.