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«Если уж Мадуро устоял»: Мамонтов объяснил, почему у Тихановской нет шансов против Лукашенко 

Украина.ру и ещё 1 46 минут назад
« У Тихановской нет шансов против Лукашенко»
Фото: Twitter
Лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская не имеет достаточного политического бэкграунда и репутации, чтобы противостоять президенту Александру Лукашенко. Об этом директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал в интервью изданию Украина.ру По его словам, никакого большинства на президентских выборах, как утверждает Тихановская, она не набрала, а просто опирается на «карнавал, который в мировой политике сейчас царит», и на то, что ее признали в ряде европейских стран.

«Но такой трюк не пройдет. Вы знаете, если уж в Венесуэле [Николас] Мадуро устоял, пока того парня (Хуана Гуайдо. — Ред.) вся либерально настроенная общественность признавала… И он хотя бы парламент возглавлял, а Тихановская кто такая?» — поинтересовался Мамонтов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд западных государств заявили о непризнании легитимности президента.
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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Комментарии 10
В мире , Светлана Тихановская , Владимир Мамонтов , Хуан Гуайдо , Александр Лукашенко , Центризбирком России , ФСИН , Радиостанция "Говорит Москва" , Дания
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