Тихановская сделала заявление по новым выборам

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что переговоры о новых президентских выборах в стране должны начаться в этом году, а сами они должны быть назначены до конца года.
Как сообщила пресс-служба политика, данное заявление Тихановская сделала во время рабочего визита в Данию, где в том числе обсудила помощь иностранных государств в организации переговоров о выборах.
"Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.
Honored to welcome Svetlana Tikhanovskaya in Copenhagen
Deeply impressed by her courage and the sacrifices she has made to give the people of Belarus a voice
DK is a strong and vocal supporter of the people of #Belarus in their demand for free and fair elections#dkpol #eudk pic.twitter.com/Wz4E6wBWv1— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) October 23, 2020
По информации пресс-службы, Тихановская встретилась с датским министром иностранных дел Йеппе Кофодом, который отметил, что Дания создает Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество — в том числе и в Белоруссии.
Кроме того, экс-кандидат встретилась с премьером Дании Метте Фредериксен. По данным пресс-службы, во время встречи Тихановская подчеркнула, что пришло время думать о переходном периоде в Белоруссии и обсуждать пакеты реформ, которые помогут его осуществить.
Согласно сообщению, Тихановская встретилась с представителями датских негосударственных гуманитарных организаций, представителями профсоюзного движения Дании и Европы, приняла участие в круглом столе Датского института против пыток DIGNITY.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.