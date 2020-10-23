Тихановская сделала заявление по новым выборам

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что переговоры о новых президентских выборах в стране должны начаться в этом году, а сами они должны быть назначены до конца года.

Как сообщила пресс-служба политика, данное заявление Тихановская сделала во время рабочего визита в Данию , где в том числе обсудила помощь иностранных государств в организации переговоров о выборах.

"Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.

Honored to welcome Svetlana Tikhanovskaya in Copenhagen



Deeply impressed by her courage and the sacrifices she has made to give the people of Belarus a voice



DK is a strong and vocal supporter of the people of #Belarus in their demand for free and fair elections#dkpol #eudk pic.twitter.com/Wz4E6wBWv1— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) October 23, 2020

По информации пресс-службы, Тихановская встретилась с датским министром иностранных дел Йеппе Кофодом, который отметил, что Дания создает Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество — в том числе и в Белоруссии.

Кроме того, экс-кандидат встретилась с премьером Дании Метте Фредериксен. По данным пресс-службы, во время встречи Тихановская подчеркнула, что пришло время думать о переходном периоде в Белоруссии и обсуждать пакеты реформ, которые помогут его осуществить.

Согласно сообщению, Тихановская встретилась с представителями датских негосударственных гуманитарных организаций, представителями профсоюзного движения Дании и Европы, приняла участие в круглом столе Датского института против пыток DIGNITY.