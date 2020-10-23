Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Тихановская призвала назначить новые выборы в Белоруссии до конца года 

РИА Новости 47 минут назад
Тихановская сделала заявление по новым выборам
Фото: Reuters
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что переговоры о новых президентских выборах в стране должны начаться в этом году, а сами они должны быть назначены до конца года.
Как сообщила пресс-служба политика, данное заявление Тихановская сделала во время рабочего визита в Данию, где в том числе обсудила помощь иностранных государств в организации переговоров о выборах.

"Важная встреча состоялась с представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ. На ней обсуждались переговоры о новых выборах и страны, которые могут участвовать в организации этих переговоров. Светлана сделала акцент, что переговоры о новых выборах должны начаться в 2020 году и новые выборы тоже должны быть назначены до конца года", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале Тихановской.

По информации пресс-службы, Тихановская встретилась с датским министром иностранных дел Йеппе Кофодом, который отметил, что Дания создает Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество — в том числе и в Белоруссии.
Кроме того, экс-кандидат встретилась с премьером Дании Метте Фредериксен. По данным пресс-службы, во время встречи Тихановская подчеркнула, что пришло время думать о переходном периоде в Белоруссии и обсуждать пакеты реформ, которые помогут его осуществить.
Согласно сообщению, Тихановская встретилась с представителями датских негосударственных гуманитарных организаций, представителями профсоюзного движения Дании и Европы, приняла участие в круглом столе Датского института против пыток DIGNITY.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
Видео дня. Как звезды шоу-бизнеса относятся к силиконовой груди
Последние новости
Назван простой способ "определить" зараженного коронавирусом Назван простой способ "определить" зараженного коронавирусом Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса "Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова "Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова
Комментарии 241
В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ОБСЕ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
ЧП в Москве: горит крупный супермаркет
ЧП в Москве: горит крупный супермаркет
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение