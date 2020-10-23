Гордон нашел русского крота в украинской власти 

Украинский политик и бизнесмен Андрей Пальчевский — гражданин России и действующий офицер ее специальных служб. Об этом журналист Дмитрий Гордон заявил в эфире своего YouTube-канала.
В середине 2000-х годов, как сообщал «Рамблер», Пальчевский продал бизнес в России и переехал на Украину, в 2009-м стал ее гражданином, в марте-июле 2010-го был заместителем министра по делам семьи, молодежи и спорта Украины. В 2005-м он основал медицинский центр «Евролаб». В апреле 2019-го на тот момент кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сдал там анализы. Сейчас Пальчевский претендует на должность городского головы Киева.
Сегодня Гордон опубликовал видеозапись, на которой назвал Пальчевского гражданином России и действующим офицером ее спецслужб. Он высказал мнение, что Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России открыло «Евролаб» специально под Пальчевского.
«Для разведывательного сбора информации ничего лучшего нет, потому что в "Евролаб" сдает анализы украинская элита, и сотрудники зарубежных разведок могут знать, кто болеет сифилисом, у кого СПИД, кто является геем, у кого какие жены, мужья, у кого какое состояние здоровья… На этом бесконечно можно вербовать людей», — заявил журналист.
Он призвал снять Пальчевского с выборов мэра Киева, а если это не будет сделано, попросил голосовать за него только тех украинцев, которые хотят, чтобы Украина была полностью оккупирована Россией, которые любят русский мир и считают российского президента Владимира Путина своим героем.