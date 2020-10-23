Гордон нашел русского крота в украинской власти 

«Для разведывательного сбора информации ничего лучшего нет, потому что в "Евролаб" сдает анализы украинская элита, и сотрудники зарубежных разведок могут знать, кто болеет сифилисом, у кого СПИД, кто является геем, у кого какие жены, мужья, у кого какое состояние здоровья… На этом бесконечно можно вербовать людей», — заявил журналист.