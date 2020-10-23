«Эти армянские псы… Они нас всех поубивали»

Десятки завербованных сирийцев, которым бессовестные вербовщики и проповедники обещали денег, погибли в боях на стороне азербайджанцев. Автор рассказывает о том, как из-за нищеты эти люди, сами того не понимая, ввязываются в совершенно чужую войну.

Мустафа Канти сидит в грязной яме в окрестностях Горадиза, пока вокруг каждые две секунды рвутся снаряды. Он снимает в начале октября редкие кадры окопов, которые каждый день проглатывают десятки человек. Вдали от всех. На карабахском фронте. «Боже, защити нас. Они нас всех поубивали. Эти армянские псы… Они поубивали парней…»

23-летний Мустафа Канти — наемник, бывший сирийский повстанец из Хайана, поселка к северу от Алеппо, который вновь перешел под контроль Дамаска . Он оказался в одном из стихийных лагерей, куда набиваются десятки тысяч семей, и был завербован дивизией «Хамза», повстанческой группой, которая переквалифицировалась в вспомогательные силы Турции . Он думал, что поедет в Ливию , но оказался в Азербайджане , как и более тысячи других его соотечественников.

Зимой Анкара использовала эти отряды для защиты ливийской столицы от сил маршала Хафтара, а теперь отправила их на Кавказ, чтобы поддержать азербайджанскую армию. 5 октября информационный сайт Jesrpres, которому удалось заполучить кадры ночного захоронения нескольких боевиков бригады «Султан Мурад», оценил число погибших на фронте всего за десять дней наемников в 85 человек. Вопрос предельно чувствительный: близкие пропавших бойцов отказываются обсуждать эту тему даже после того, как признают их гибель. По более новым, но непроверяемым сведениям, потери превысили 150 человек.

«Мученики»

«Командование хочет продвигаться вперед как можно быстрее до прекращения огня», — говорит Мохаммед с южной линии карабахского фронта. Этот 24-летний наемник не хочет говорить об условиях вербовки. Тем не менее он рассказывает о кровопролитных боях («нужно было захватить высоты», «марш-броски без единого дня отдыха») и «мучениках» в их рядах.

Не всем по душе этот слово. «Да смилостивится над ними Господь и да проклянет он тех, кто торгуют их кровью», — восклицает родственник бывшего повстанца, которого похоронили в начале месяца в Аазазе. Разгневанный активист Ахмед Ферзан (он родом из Растана, как и не меньше полудюжины убитых в Азербайджане боевиков) видит в этом очередное предательство и разрушенные жизни. В выложенном на его странице в Facebook видео он рассказывает о том, как этих людей гонит нищета, и как они, сами того не понимая, ввязываются в совершенно чужую войну.

«Командиры вооруженных групп обманули молодежь. Они сказали им, что те будут служить полицейскими или пограничниками, а не участвовать в боях». «Тем, кто пошли, не на что кормить детей. Прошла зима, потом лето, а они не могут помочь семье», — продолжает он. Если верить ему, обещанные деньги (немалые суммы в условиях сирийской разрухи после десяти лет войны) нередко оседают в карманах жадных командиров. «На самом деле они получают всего 20% причитающегося. Турки платят 800-900 долларов за бойца, а командиры забирают себе до 700».

«Молодежь говорит себе, что едет на два-три месяца, что это не слишком опасно и что перед возвращением получится заработать 2 000 — 3 000 долларов. Но они попадают на передовую в первый же день… Вербовщики же тем временем покупают в Сирии машины и дома».

«Это не наша война. И вы не найдете там (в Азербайджане) никакой славы. Только смерть», — добавляет Ахмед Ферзан, обращаясь к тем, у кого могут возникнуть подобные авантюрные мысли.

Продажные проповедники

Отправка боевиков в Ливию и Азербайджан говорит о бедственном положении многих сирийцев, и некоторые наживаются на этом. С подачи лидеров трех протурецких групп (дивизия «Хамза», бригады «Султан Мурад» и «Султан Сулейман Шах») сформировалась процветающая наемническая экономика с вербовщиками и зазывалами. Одним из ее главных центров стало большое здание на сирийско-турецкой границе в Хивар Килис. Там десятки новобранцев в форме азербайджанских пограничников проходят краткую подготовку перед отправкой в Баку.

Купленные вооруженными отрядами проповедники придают всему религиозный лоск. И даже позволяют себе определенные вольности, когда речь заходит о месте назначения потенциальных новобранцев. На севере Сирии религию нередко использовали как инструмент, когда нужно было поднять людей на бой с Дамаском или поддерживаемыми Тегераном шиитскими отрядами. «Наша война в Азербайджане также важна, как та, что мы ведем здесь. Азербайджан — суннитская страна. Там 50% шиитов и 50% суннитов», — голосил имам в окрестностях Аазаза 8 октября. На самом деле, по официальной статистике, на шиитов приходится 85% азербайджанских мусульман.