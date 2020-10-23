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Мэра французского города Брон угрожают обезглавить за борьбу с преступностью 

Аргументы Недели и ещё 1 34 минуты назад
Мэра французского города Брон Жереми Брео угрожают обезглавить. Градоначальник заявил, что его борьба с преступностью мешает некоторым злоумышленникам, но отступать от своей деятельности он не намерен.
Накануне сразу в нескольких местах города Брон, расположенного на востоке Франции, появились надписи с угрозами обезглавить мэра Жереми Брео. Они возникли через неделю после того, как в пригороде Парижа был лишен головы учитель истории Самюэль Пати.
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Градоначальник заявил, что первой его реакцией на угрозы стало сильное потрясение, однако теперь он не боится. Брео заметил, что за то время, которое он находится на посту мэра, численность полиции в Броне была увеличена на 70 процентов, кроме того, ведется серьезная борьба с оборотом запрещенных веществ. Чиновник убежден, что его деятельность мешает некоторым преступникам.
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В мире , Видео , Charlie Hebdo , Париж , Франция
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