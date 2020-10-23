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Китай призвали последовать примеру России с Крымом 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Китай призвали последовать примеру России с Крымом
Фото: Reuters
Китай должен взять на вооружение стратегию России, которая получила Крым, и прекратить отступать перед США. Такое мнение китайцы высказали в комментариях к статье издания «Гуаньча» о продаже США оружия Тайваню, сообщает ИноСМИ.
«Рамблер» писал, что ранее китайские власти призвали Вашингтон отказаться от поставок оружия в Тайвань. Пекин подчеркнул, что продажа оружия негативно скажется на китайско-американских отношениях, а также «навредит миру и стабильности по обоим берегам Тайваньского пролива».
21 октября Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню мобильных установок реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов с баллистическими ракетами ATACMS, а также высокоточных ударных крылатых ракет, которые способны поражать цели на материковом Китае, будучи запущенными с острова. Ожидается, что договор на сумму 1,8 миллиарда долларов вступит в силу 1 ноября.
В Пекине оценили сделку как вмешательство во внутренние дела Китая и пообещали отреагировать должным образом, отмечает «Гуаньча».
В свою очередь в комментариях к статье пользователи призвали власти не допустить поставки оружия в Тайвань и упрекнули в пассивной реакции, приведя в пример Россию.

«Как только Соединенные Штаты увидели слабость большой стратегии Китая, они смело атаковали по тайваньскому вопросу. Большая стратегия России обратна китайской: она использует максимальную степень ядерного сдерживания США и Запада и не заботится об угрозе разрыва отношений с Западом. Вот почему Россия получила Крым, а Китай не может получить Тайвань», — заявил один из комментаторов.

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Комментарии
В мире , Госдеп США , InoSMI.Ru
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