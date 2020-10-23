Китай призвали последовать примеру России с Крымом 

Китай должен взять на вооружение стратегию России , которая получила Крым , и прекратить отступать перед США . Такое мнение китайцы высказали в комментариях к статье издания «Гуаньча» о продаже США оружия Тайваню, сообщает ИноСМИ.

«Рамблер» писал, что ранее китайские власти призвали Вашингтон отказаться от поставок оружия в Тайвань. Пекин подчеркнул, что продажа оружия негативно скажется на китайско-американских отношениях, а также «навредит миру и стабильности по обоим берегам Тайваньского пролива».

21 октября Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню мобильных установок реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов с баллистическими ракетами ATACMS, а также высокоточных ударных крылатых ракет, которые способны поражать цели на материковом Китае, будучи запущенными с острова. Ожидается, что договор на сумму 1,8 миллиарда долларов вступит в силу 1 ноября.

В Пекине оценили сделку как вмешательство во внутренние дела Китая и пообещали отреагировать должным образом, отмечает «Гуаньча».

В свою очередь в комментариях к статье пользователи призвали власти не допустить поставки оружия в Тайвань и упрекнули в пассивной реакции, приведя в пример Россию.