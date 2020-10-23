Пока вы в маске: ситуация с коронавирусом ухудшается 

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в течение последних нескольких недель эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в мире ухудшается.

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн

Президент РФ Владимир Путин еще не сделал прививку от коронавируса, но сообщит об этом, как только это произойдет.

Ситуация с распространением коронавируса в России остается непростой, но находится под контролем.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сдал положительный тест на коронавирус и отправился в самоизоляцию. Об этом пишут «Известия».

Ярослав Нилов. Часть россиян, несмотря на рекомендации врачей, игнорирует средства защиты от коронавируса. Как подтолкнуть их к ношению масок и перчаток, а также использованию антисептика, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы

Из-за осеннего всплеска заболеваемости новым коронавирусом в Германии резко вырос спрос на туалетную бумагу, сообщает агентство Bloomberg.

Телеведущая Ксения Собчак выложила скрин своего результата на коронавирусную инфекцию. Он показал отрицательный результат.