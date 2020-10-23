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Пока вы в маске: ситуация с коронавирусом ухудшается 

Сергей Василенок 2 часа назад

Минздрав заявил о серьезном ухудшении ситуации с COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в течение последних нескольких недель эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в мире ухудшается.
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Назван срок выхода России на плато по COVID-19

Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом через одну-две недели. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
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"Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавируса"

Президент РФ Владимир Путин еще не сделал прививку от коронавируса, но сообщит об этом, как только это произойдет.
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Песков оценил контроль ситуации с коронавирусом в России

Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
Ситуация с распространением коронавируса в России остается непростой, но находится под контролем.
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Сергей Миронов заразился коронавирусом

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сдал положительный тест на коронавирус и отправился в самоизоляцию. Об этом пишут «Известия».
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Найден способ заставить всех носить маски и перчатки

Часть россиян, несмотря на рекомендации врачей, игнорирует средства защиты от коронавируса. Как подтолкнуть их к ношению масок и перчаток, а также использованию антисептика, рассказал в интервью радио Sputnik депутат Госдумы Ярослав Нилов.
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Немцы бросились скупать туалетную бумагу и дрожжи

Из-за осеннего всплеска заболеваемости новым коронавирусом в Германии резко вырос спрос на туалетную бумагу, сообщает агентство Bloomberg.
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Собчак показала результаты теста на коронавирус

Телеведущая Ксения Собчак выложила скрин своего результата на коронавирусную инфекцию. Он показал отрицательный результат.
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В мире , Видео , Анатолий Альтштейн , Сергей Миронов , Дмитрий Азаров , Ксения Собчак , Михаил Мурашко , Ярослав Нилов , Владимир Путин , Минздрав РФ , Госдума , Справедливая Россия , газета "Известия" , РИА Новости , ИА Sputnik , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Reuters
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