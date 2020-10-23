Обзор иноСМИ: «Евросоюз будет разорван в клочья» 

«Евросоюз будет разорван в клочья»

Россией, США и Евросоюз находится на грани катастрофы и рискует быть «разорванным в клочья» Китаем Саудовской Аравией , считает бельгийский историк Дэвид Энгельс. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

По мнению Энгельса, ЕС ждет крах, если он «не найдет твердой основы для взаимопонимания». Историк заявил, что Европу «медленно душат» убыль населения, массовая миграция, деиндустриализация, упадок образования и культуры, а также рост преступности. Он призвал ЕС вернуться к культурному консерватизму и проевропейскому патриотизму.

Украинцы начали массово платить налоги Польше

Более полумиллиона украинцев платят налоги в Польше, это самая большая группа иностранцев, обратившихся в службы соцзащиты в стране. Об этом пишет Bankier.pl со ссылкой на главу Управления социального страхования Польши Гертруду Усцинску.

По ее данным, второе место после украинцев занимают белорусы (46,2 тысячи человек), третье — граждане Грузии (11,1 тысячи). «Такого масштаба в нашей истории не было», — подчеркнула Усцинска. С марта количество иностранцев, застрахованных в польском управлении, упало на десять процентов, но после открытия границ в июне оно начало расти снова.

Россия даст Донбассу помощь, Украина — блокаду

Автор «Корреспондента» Егор Гринев обратил внимание на решение России отправить в Донбасс лекарства от коронавируса, тесты, средства защиты, ИВЛ, кислородные концентраторы и другую медицинскую продукцию на 258 миллионов рублей. Гринев отметил, что Украина в то же самое время «держит Донбасс в блокаде» и не начисляет живущим там гражданам социальные выплаты.

По мнению автора, чиновники, называющие Донбасс Украиной, на самом деле отгородились от региона «колючей проволокой и экономической блокадой», тогда как «страна-агрессор» щедро предлагает свою вакцину. Гринев подчеркнул, что грядущие местные выборы покажут отношение Донбасса к украинским властям.

Раскрыты детали жизни настоящего Джеймса Бонда

Рассекреченные документы времен холодной войны о британском агенте по имени Джеймс Бонд потрясли польскую общественность и представителей разведывательного сообщества. Как пишет The Wall Street Journal, оказалось, что настоящий Бонд был сельским парнем и не носил костюмы.

18 февраля 1964 года агент по имени Джеймс Бонд прибыл в Варшаву. Официально он работал архивариусом военного атташе британского посольства, но вскоре привлек внимание польских офицеров контрразведки, так как интересовался одной из военных баз. Родственники Бонда рассказали WSJ, что он был совсем не похож на героя фильмов: он был сыном егеря, не отличался учтивостью, любил выпить, курил трубку и носил рыбачью фуражку.

Нет маски — отправляйся в тюрьму

Эфиопия начнет сажать на два года граждан, которые отказываются носить маски и намеренно нарушают ограничения, введенные из-за COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

Ограничения, действующие в Эфиопии, запрещают рукопожатия, появление без маски в общественных местах, а также собрание за столом более трех человек. «Теперь все думают, что COVID исчез, людям все равно», — так министр здравоохранения Лиа Тадессе объяснила решение о тюремных сроках.