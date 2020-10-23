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В США потребовали наказать Россию за Навального

Павел Тиунов
41 минуту назад
Американские сенаторы предложили правительству страны ввести новые антироссийские санкции в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, сообщает ТАСС. Под обращением подписались как демократы, так и республиканцы.
За основу нового пакета санкций члены сената предложили взять акты имени Сергея Магнитского, которые накладывают ограничения в связи с коррупцией и нарушением прав человека, а также закон о контроле над химическим оружием. Соответствующее письмо сенаторы направили госсекретарю Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.
Известно, что документ подписали шесть членов сената: по трое от демократической и республиканской партий.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с резким ухудшением самочувствия. Впоследствии его перевезли в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября блогер был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России.
15 октября Совет Евросоюза ввел из-за инцидента с Навальным ограничительные меры в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.
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