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Пока вы спали: российскую вакцину потребовали через суд 

Алиса Селезнёва 52 минуты назад
Пока вы спали: российскую вакцину потребовали через суд
Фото: ТАСС
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Житель Украины через суд потребовал вакцину «Спутник V»

Андрей Хильк подал иск, в котором потребовал обязать Минздрав Украины обеспечить его российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

«Истец просит суд обязать Минздрав обеспечить его вакциной «Спутник V» для защиты от возможного заражения COVID-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года. Судом решается вопрос открытия производства по административному делу», — говорится в сообщении.

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Поклонская обвинила Украину в ненависти к крымчанам

Водная блокада Крыма демонстрирует отношение украинских властей к жителям полуострова. Об этом заявила в сообщении в соцсети «ВКонтакте» депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Лишив миллионы людей пресной воды, украинская власть демонстрирует свою ненависть к нам — крымчанам. И если бы не исторический референдум 2014 года, всех непокорных жителей полуострова можно было бы просто физически уничтожить. Назвали бы нас страшными сепаратистами и в рамках АТО ликвидировали», — уверена она.

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Где хранить деньги россиянам

Индекс лояльности россиян к банкам упал до минимума. Однако эксперты отмечают, что такой показатель говорит о росте конкуренции на рынке банковских услуг, что можно только приветствовать, пишет «Свободная пресса».
По мнению аналитиков, банки начинают понимать, что для удержания клиентов им придется отказываться от злоупотреблений своим монопольным положением и повышать качество услуг. Конкуренция на рынке усиливается и крупным банкам уже приходится соперничать с финансовыми, брокерскими, инвестиционными, страховыми компаниями, подчеркнули они.

Швеция вооружается против России

Правительство Швеции планирует увеличить военные расходы на 40%, объяснив такую необходимость «действиями России». По мнению министра обороны страны Петера Хультквиста (Peter Hultqvist), разоружившись в период с 2000 по 2015 год, Швеция сделала ошибку, которую нельзя повторять, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.
По данным издания, нейтральная Швеция поставила цель в случае военного конфликта «продержаться три месяца, пока не придет внешняя помощь». Для этого военные расходы должны быть увеличены с 60 до 89 миллиардов крон (с 5,7 до 8,6 миллиардов евро). Будет увеличено число подводных лодок, самолетов, станет вдвое больше военнообязанных, также запланировано расширение персонала в вооруженных силах.
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В России закончились курьеры

Занимающиеся доставкой продуктов и готовой еды сервисы столкнулись с проблемой нехватки курьеров из-за ухудшения погоды и оттока трудовых мигрантов. Для того, чтобы справится с ситуацией, они начали набирать более молодой персонал, а также тестировать новые подходы для ограничения спроса, пишет «Коммерсант».
По данным экспертов, рынок доставки еды существенно вырос из-за самоизоляции и сейчас, столкнувшись с дефицитом курьеров, сервисы экспресс-доставки продуктов борются за то, чтобы они одновременно доставлял два или даже несколько заказов, а также вводят ограничения через плавающую минимальную корзину.
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Видео дня. Как звезды шоу-бизнеса относятся к силиконовой груди
Комментарии 31
В мире , Петер Хультквист , Наталья Поклонская , Минздрав РФ , Госдума
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