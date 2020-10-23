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Задержан главный киргизский вор в законе 

Lenta.ru 21 минуту назад
Задержан главный киргизский вор в законе
Фото: ГНКБ Киргизии
В Бишкеке задержали киргизского вора в законе Камчибека Асанбека, также известного в криминальных кругах как Камчы Кольбаева или Коля Киргиз. Об этом сообщает Vesti.kg со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
Авторитета заподозрили в создании преступной группировки. В рамках досудебного производства Кольбаева на 48 часов поместили в СИЗО.
По данным США, Камчибек Кольбаев входит в семерку главных воров в законе из стран СНГ, образующих «верхушку» гипотетической преступной организации Brothers' Circle («Братский круг»).
Ранее сообщалось, что главному киргизскому вору в законе закрыли въезд в Россию. Решением министра внутренних дел Владимира Колокольцева Кольбаева в 2018 году признали в России персоной нон грата.
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В мире , Происшествия , Владимир Колокольцев , ФСИН , Бишкек , Кыргызстан , США
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