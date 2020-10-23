Армянское командование теряет контроль над войсками 

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Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются на всей линии фронта, армянская сторона утрачивает контроль над ситуацией. В течение последних суток она потеряла ряд опорных пунктов и высот.

Днем 22 октября и в ночь на пятницу, 23 октября, бои с разной интенсивностью продолжались на некоторых направлениях фронта, азербайджанские позиции подвергались обстрелам, сообщило Минобороны Азербайджана.

С утра 23 октября бои продолжаются на всей протяженности фронта. В результате нескольких боевых операций армянские вооруженные силы утратили несколько важных высот и опорных пунктов.

Армянское командование утрачивает контроль над войсками, поскольку им причинен «непоправимый урон», сообщила азербайджанская разведка.

Военнослужащие регулярных частей оставляют позиции из-за нехватки военной техники, оружия и боеприпасов, топлива и продовольствия, поэтому бойцов все чаще заменяют гражданские лица, которых принудительно отправили в зону боевых действий.