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Байдена обвинили в сдаче Крыма 

Артём Кульша 1 час назад
Байдена обвинили в сдаче Крыма
Фото: Reuters
Кандидат в президенты США Джо Байден допустил присоединение Крыма к России. Об этом, как сообщает РБК, заявил президент США Дональд Трамп.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Университете Белмонт в Нэшвилле состоялся заключительный раунд предвыборных теледебатов между Трампом и Байденом. В ходе них действующий американский президент заявил, что его соперник на выборах, которые намечены на ноябрь, допустил вхождение Крыма в состав России.

«Именно при нем Россия забрала себе часть Украины», — заявил он.

Трамп обвинил предыдущую администрацию США, в которой Байден был вице-президентом, в продаже Украине подушек и сообщил, что сам он продает ей вооружения. Также он похвастался тем, что ввел санкции в отношении Москвы и усилил военные возможности НАТО.
В сентябре, как сообщал «Рамблер», бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что в 2014 году тогдашний президент США Барак Обама запретил властям Украины посылать армию на защиту Крыма.
На днях Государственный департамент США распространил санкции против газопровода «Северный поток — 2» на компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, участвующих в реализации проекта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это примером рейдерской конкуренции, а линию США по постоянному введению санкций против России и ее экономических операторов — достаточно недружественной, деструктивной и наносящей вред двусторонним отношениям.
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Комментарии 1
В мире , Дмитрий Песков , Барак Обама , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Давид Жвания , Дональд Трамп , Госдеп США , Администрация США , НАТО
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