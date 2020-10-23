Байдена обвинили в сдаче Крыма 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Университете Белмонт в Нэшвилле состоялся заключительный раунд предвыборных теледебатов между Трампом и Байденом. В ходе них действующий американский президент заявил, что его соперник на выборах, которые намечены на ноябрь, допустил вхождение Крыма в состав России.

«Именно при нем Россия забрала себе часть Украины», — заявил он.

Трамп обвинил предыдущую администрацию США , в которой Байден был вице-президентом, в продаже Украине подушек и сообщил, что сам он продает ей вооружения. Также он похвастался тем, что ввел санкции в отношении Москвы и усилил военные возможности НАТО

На днях Государственный департамент США распространил санкции против газопровода «Северный поток — 2» на компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, участвующих в реализации проекта.