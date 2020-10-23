Трамп обвинил Байдена в получении денег от Путина 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Университете Белмонт в Нэшвилле состоялся заключительный раунд предвыборных теледебатов между Трампом и Байденом. В ходе них действующий американский президент заявил, что никогда не получал денег от России, а его соперник получил 3,5 миллиона долларов от нее через Путина, который был дружен с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым

«Ты должен прояснить это перед американцами», — призвал он.

В ответ Байден заверил, что ни разу в жизни не получал денег от какого-либо иностранного источника, обвинил Трампа в выплате денег в качестве налогов в Китае и в том, что КНР, Россия и Украина платят ему, а также призвал обнародовать свои налоговые декларации.

Ранее Трамп обвинял Байдена в том, что его сын получил 3,5 миллиона долларов от вдовы Лужкова предпринимательницы Елены Батуриной . Недавно издание The New York Times сообщило, что в 2013-2015 годах одна из компаний Трампа выплатила почти 200 тысяч долларов в Китае в качестве налогов.