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Трамп обвинил Байдена в получении денег от Путина 

Артём Кульша 32 минуты назад
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Путина
Фото: Reuters
Кандидат в президенты США Джо Байден получил 3,5 миллиона долларов от президента России Владимира Путина. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент США Дональд Трамп.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», в Университете Белмонт в Нэшвилле состоялся заключительный раунд предвыборных теледебатов между Трампом и Байденом. В ходе них действующий американский президент заявил, что никогда не получал денег от России, а его соперник получил 3,5 миллиона долларов от нее через Путина, который был дружен с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.

«Ты должен прояснить это перед американцами», — призвал он.

В ответ Байден заверил, что ни разу в жизни не получал денег от какого-либо иностранного источника, обвинил Трампа в выплате денег в качестве налогов в Китае и в том, что КНР, Россия и Украина платят ему, а также призвал обнародовать свои налоговые декларации.
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Ранее Трамп обвинял Байдена в том, что его сын получил 3,5 миллиона долларов от вдовы Лужкова предпринимательницы Елены Батуриной. Недавно издание The New York Times сообщило, что в 2013-2015 годах одна из компаний Трампа выплатила почти 200 тысяч долларов в Китае в качестве налогов.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, кто бы ни победил на выборах президента США в ноябре, Россию все равно обвинят во вмешательстве в ход голосования.
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В мире , Юрий Лужков , Елена Батурина , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин
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