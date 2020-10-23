Украинец потребовал вакцину "Спутник V" через суд

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Как сообщила пресс-служба суда, истец просит таким образом защитить его здоровье от возможного заражения COVID-19 во время участия в избирательном процессе 25 октября 2020 года.Суд рассматривает возможность возбуждения административного дела по данному иску, передает РИА Новости.

25 октября состоятся очередные местные выборы. При этом они вновь не пройдут на неподконтрольной Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Украинский политик рассказал, что он и его семья испытали вакцину на себе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что вопрос зависит от руководства Украины.

8 октября Владимир Зеленский написал в Facebook, что Евросоюз поможет Украине получить "настоящую вакцину". При этом он советовал "не верить циникам, которые уже вакцинировались непроверенными средствами".

После этого депутат от партии президента Украины "Слуга народа" Александр Качура подчеркнул, что украинцы "не имеют права" не воспользоваться такой возможностью, чтобы спасти хотя бы одну человеческую жизнь.

Минздрав РФ выпустил вакцину против COVID-19 "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Первая партия была направлена в регионы 12 сентября.