ВОЗ зафиксировала новый рекорд по коронавирусу 

В мире за последние сутки выявлено 445 419 новых инфицированных коронавирусом, что является самым высоким показателем за всё время с начала пандемии. Об этом сообщает 23 октября Всемирная организация здравоохранения.

Как уточняется, всего в мире зафиксировано уже 41 570 883 случаев заражения.

Сообщается также, что за сутки скончались ещё по меньшей мере 6512 больных с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 1 134 940.