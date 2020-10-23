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ВОЗ зафиксировала новый рекорд по коронавирусу 

ИА Regnum и ещё 4 27 минут назад
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по коронавирусу
Фото: Reuters
В мире за последние сутки выявлено 445 419 новых инфицированных коронавирусом, что является самым высоким показателем за всё время с начала пандемии. Об этом сообщает 23 октября Всемирная организация здравоохранения.
Как уточняется, всего в мире зафиксировано уже 41 570 883 случаев заражения.
Сообщается также, что за сутки скончались ещё по меньшей мере 6512 больных с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев достигло 1 134 940.
Напомним, предыдущий рекордный показатель прироста инфицированных — 423 819 случаев за сутки — был зафиксирован ВОЗ накануне.
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