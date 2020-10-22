Пока вы не уснули: У россиян отнимут деньги 

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Россию призвали разбомбить Азербайджан

Идею отправить в Армению российских десантников в качестве военной поддержки местной армии трудно реализовать, газете «Взгляд» военный эксперт Константин Сивков

"Она уникальна": Зеленский об украинской вакцине от COVID

На Украине могут начать производство собственной вакцины от COVID-19. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 октября в интервью четырём украинским телеканалам.

Госдума продлевает "заморозку" накопительной пенсии

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается вновь продлить "заморозку" накопительной пенсии еще на год, до конца 2023 года.

Обзор иноСМИ: "Россия на грани краха"

Yahoo News Japan рассказало, что во время телефонного разговора нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента России Владимиром Путина Путин сам поднял территориальный вопрос и призвал ускорить переговоры. Как отмечает «ИноСМИ», японские интернет-пользователи назвали это «приманкой» и призвали премьера не верить России.

Обвал рынка: у россиян отнимут деньги

Обвал котировок на фондовом рынке отнимет деньги у граждан России. Об этом, как «Дейта», заявил экономист Михаил Делягин

Новый поворот в деле Ефремова

Актер Михаил Ефремов в ходе заседания суда по жалобе на приговор по делу о ДТП отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина , который ранее вел переговоры о примирении с потерпевшими.

COVID-диссидентка устроила скандал в Москве

Посетительница выставки в московском Экспоцентре отказалась надевать маску и измерять температуру, поскандалив с охранником. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах «Царьград».

В подвале российского госпиталя скопились трупы

В подвале одного из "ковидных" госпиталей в Барнауле скопились тела умерших пациентов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Россияне обеднели быстрее украинцев

Благосостояние россиян с января по июнь 2020 года снизилось на 10,7 процента в долларовом выражении. Об этом говорится в ежегодном докладе о богатстве в мире швейцарского банка Credit Suisse.

Харламов раскрыл причину развода с Асмус

Юморист Гарик Харламов принял участие в записи YouTube-шоу "Без души", в рамках которого рассказал о причине развода с актрисой и телеведущей Кристиной Асмус.