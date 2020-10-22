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Пока вы не уснули: У россиян отнимут деньги 

Сергей Василенок 8 минут назад
Пока вы не уснули: у россиян отнимут деньги
Фото: ТАСС
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Идею отправить в Армению российских десантников в качестве военной поддержки местной армии трудно реализовать, газете «Взгляд» военный эксперт Константин Сивков.
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"Она уникальна": Зеленский об украинской вакцине от COVID

На Украине могут начать производство собственной вакцины от COVID-19. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 октября в интервью четырём украинским телеканалам.
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Госдума продлевает "заморозку" накопительной пенсии

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается вновь продлить "заморозку" накопительной пенсии еще на год, до конца 2023 года.
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Обзор иноСМИ: "Россия на грани краха"

Yahoo News Japan рассказало, что во время телефонного разговора нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента России Владимиром Путина Путин сам поднял территориальный вопрос и призвал ускорить переговоры. Как отмечает «ИноСМИ», японские интернет-пользователи назвали это «приманкой» и призвали премьера не верить России.
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Обвал рынка: у россиян отнимут деньги

Обвал котировок на фондовом рынке отнимет деньги у граждан России. Об этом, как «Дейта», заявил экономист Михаил Делягин.
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Новый поворот в деле Ефремова

Актер Михаил Ефремов в ходе заседания суда по жалобе на приговор по делу о ДТП отказался от услуг адвоката Андрея Алешкина, который ранее вел переговоры о примирении с потерпевшими.
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COVID-диссидентка устроила скандал в Москве

Посетительница выставки в московском Экспоцентре отказалась надевать маску и измерять температуру, поскандалив с охранником. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах «Царьград».
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В подвале российского госпиталя скопились трупы

В подвале одного из "ковидных" госпиталей в Барнауле скопились тела умерших пациентов. Об этом сообщает "Интерфакс".
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Россияне обеднели быстрее украинцев

Благосостояние россиян с января по июнь 2020 года снизилось на 10,7 процента в долларовом выражении. Об этом говорится в ежегодном докладе о богатстве в мире швейцарского банка Credit Suisse.
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Харламов раскрыл причину развода с Асмус

Юморист Гарик Харламов принял участие в записи YouTube-шоу "Без души", в рамках которого рассказал о причине развода с актрисой и телеведущей Кристиной Асмус.
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Комментарии 3
В мире , Андрей Алешкин , Михаил Ефремов , Гарик Харламов , Владимир Зеленский , Кристина Асмус , Константин Сивков , Михаил Делягин , Госдума , Yahoo , МВД , InoSMI.Ru , РИА Новости , РИА "Дейта" , Деловая газета "Взгляд" , Царьград ТВ , ИТАР-ТАСС , Reuters
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