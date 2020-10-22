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В Лондоне активист залез на Биг-Бен из-за новых ограничений по коронавирусу 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Коронавирус загнал британца на Биг-Бен
Фото: Reuters
Протестующий против введенных британскими властями ограничительных мер по коронавирусу активист залез на Башню Елизаветы (Биг-Бен) в Лондоне. Об этом сообщает издание Independent.
По данным полиции Вестминстера, на строительные леса, установленные вокруг башни, забрался мужчина лет 60. Он поднялся туда в 7.50 утра (5.50 мск) и не слезал на протяжении двух часов. На место инцидента прибыли полицейские.
Отмечается, что активист повесил на леса два плаката с надписями: "Никакого локдауна третьего уровня на севере, если только всему региону не будут выделены еще £2 млрд.. иначе восстание" и "Черные и все жизни имеют значения".
Когда мужчина спустился вниз, примерно в 9.45 (7.45 мск), его проверили врачи, после этого его задержали по подозрению в незаконном проникновении.
Ранее правительство Великобритании ввело в Манчестере самый высокий — третий — уровень ограничений в связи с распространением COVID-19, несмотря на возражения местных властей, утверждавших, что ограничения приведут к экономическому коллапсу в городе.
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Комментарии
В мире , Вестминстер , Лондон , США , Великобритания
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