Коронавирус загнал британца на Биг-Бен

Протестующий против введенных британскими властями ограничительных мер по коронавирусу активист залез на Башню Елизаветы (Биг-Бен) в Лондоне. Об этом сообщает издание Independent.

По данным полиции Вестминстера, на строительные леса, установленные вокруг башни, забрался мужчина лет 60. Он поднялся туда в 7.50 утра (5.50 мск) и не слезал на протяжении двух часов. На место инцидента прибыли полицейские.

Отмечается, что активист повесил на леса два плаката с надписями: "Никакого локдауна третьего уровня на севере, если только всему региону не будут выделены еще £2 млрд.. иначе восстание" и "Черные и все жизни имеют значения".

Когда мужчина спустился вниз, примерно в 9.45 (7.45 мск), его проверили врачи, после этого его задержали по подозрению в незаконном проникновении.

Ранее правительство Великобритании ввело в Манчестере самый высокий — третий — уровень ограничений в связи с распространением COVID-19, несмотря на возражения местных властей, утверждавших, что ограничения приведут к экономическому коллапсу в городе.