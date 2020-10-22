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Грузия собралась подать заявку на членство в ЕС в 2024 году 

Lenta.ru 1 час назад
Грузия подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году
Фото: Martti Kainulainen / Reuters
Грузия собралась подать заявку на членство в Евросоюзе в 2024 году после согласования и координации с европейскими партнерами. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Давид Залкалиани в эфире «Радио Имеди», передает «Европейская правда».

«Мы проделали важную работу, чтобы дойти до момента, когда мы готовы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Это очень серьезный рабочий процесс, который длился все эти годы», — сказал глава МИД.

По его словам, благодаря успешной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, выполнению условий либерализации визового режима и соглашению о свободной торговле, Грузия подошла к той точке, когда процесс европеизации стал необратимым.
В августе премьер-министр Грузии Георгий Гахариязаявил, что страна продолжает укреплять партнерство по стратегическим направлениям — НАТО, США и Евросоюз.
При этом в ноябре 2019 года глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси заявила, что альянс не будет рассматривать вступление республики без территорий Абхазии и Южной Осетии.
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Комментарии
В мире , МИД , ЕС , НАТО , Грузия , США
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