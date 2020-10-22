Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

"Сегодня Сноудену выдали вид на жительство на бессрочной основе", — сказал он.

Кучерена отметил, что о получении российского гражданства Сноуден пока не думает.

Ранее адвокат говорил, что срок вида на жительство Сноудена истекал 30 апреля 2020 года, но был автоматически продлен из-за ситуации с пандемией коронавируса до 15 июня 2020 года. Как только самоизоляция закончилась, Сноуден подал документы о продлении вида на жительство.