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Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России 

ТАСС и ещё 6 4 часа назад
Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
Фото: Reuters
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России. Об этом ТАСС в четверг сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

"Сегодня Сноудену выдали вид на жительство на бессрочной основе", — сказал он.

Кучерена отметил, что о получении российского гражданства Сноуден пока не думает.
Ранее адвокат говорил, что срок вида на жительство Сноудена истекал 30 апреля 2020 года, но был автоматически продлен из-за ситуации с пандемией коронавируса до 15 июня 2020 года. Как только самоизоляция закончилась, Сноуден подал документы о продлении вида на жительство.
Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил временный вид на жительство в РФ. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.
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Комментарии 3
В мире , Эдвард Сноуден , Анатолий Кучерена , АНБ , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Гонконг , Москва , США
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