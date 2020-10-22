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Украина обвинила ДНР и ЛНР в срыве перемирия 

Lenta.ru 1 час назад
Украина обвинила ДНР и ЛНР в срыве перемирия
Фото: страница «Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation» на Facebook
Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины обвинил представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в срыве перемирия. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
По данным украинского командования, за 21-22 октября военные ДНР и ЛНР семь раз нарушили режим тишины.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединское. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время враг применял гранатометы различных систем», — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что на «провокацию» украинские солдаты ответили огнем. Боевых потерь и ранений среди военных нет, уточнили там.
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля 2020 года. О нем Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Киев и республики Донбасса периодически обвиняют друга в нарушении перемирия.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает эти претензии.
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Комментарии
В мире , ОБСЕ , Авдеевка , Киев , Москва
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