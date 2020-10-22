На Украине могут начать производство собственной вакцины от COVID-19. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 октября в интервью четырём украинским телеканалам.

«Мы не можем говорить обо всём, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что исследования вакцины пока что велись «не на людях» и конкретные сроки их завершения не известны.

Зеленский также отметил, что, несмотря на собственные разработки, Украина будет закупать подтверждённую вакцину иностранного производства.

По словам президента Украины, введение строгого карантина в стране при 6−7 тыс. заразившихся в день не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина получит «европейскую» вакцину от COVID-19, как только она появится.