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У Украины может появиться «уникальная» вакцина от коронавируса — Зеленский 

ИА Regnum 54 минуты назад
На Украине могут начать производство собственной вакцины от COVID-19. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 22 октября в интервью четырём украинским телеканалам.

«Мы не можем говорить обо всём, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая, как другие», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что исследования вакцины пока что велись «не на людях» и конкретные сроки их завершения не известны.
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Зеленский также отметил, что, несмотря на собственные разработки, Украина будет закупать подтверждённую вакцину иностранного производства.
По словам президента Украины, введение строгого карантина в стране при 6−7 тыс. заразившихся в день не планируется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина получит «европейскую» вакцину от COVID-19, как только она появится.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский
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