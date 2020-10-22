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Белорусской оппозиции присудили премию Сахарова 

Lenta.ru 28 минут назад
Белорусской оппозиции присудили премию Сахарова
Фото: Reuters
В Европарламентеобъявили о присуждении премии Сахарова «За свободу мысли» 2020 года белорусской оппозиции.
При номинации отмечалось, что демократическая оппозиция в Белоруссии, которую представляет Координационный совет — «инициатива храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества». Лауреат премии выбирался решением лидеров ведущих фракций законодательного органа. Премия будет вручена в резиденции европейского парламента в Брюсселе 16 декабря.
Известно, что в шорт-листе премии также были экологические активисты из Эль-Гуапиноля в Гондурасе и архиепископ Мосула в Ираке.
В 2018 году лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» за 2018 год стал отбывающий тогда наказание в ямальской колонии украинский режиссер Олег Сенцов. В 2019 году он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и вернулся на родину.
Премия, названная в честь советского физика и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, была учреждена в 1988 году и присуждается людям и организациям за достижения в области защиты прав человека.
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Комментарии
В мире , Андрей Сахаров , Олег Сенцов
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