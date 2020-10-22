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Алиев заявил, что Турция имеет право участвовать в урегулировании в Карабахе 

Газета.Ru и ещё 17 22 октября 2020
Алиев сделал заявление о праве Турции в Карабахе
Фото: РИА Новости
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция может и имеет право участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в интервью французской газете "Figaro".
По его словам, Анкара оказала Азербайджану в данном вопросе большую политическую поддержку, поэтому азербайджанская сторона ей за это признательна.

"Турция, как единственная страна в мире, имеющая границу одновременно со всеми тремя странами Южного Кавказа, имеет легитимное право для привлечения к этому процессу (урегулированию в Карабахе)", — подчеркнул азербайджанский лидер.

Ранее Алиев неоднократно заявлял, что Турция должна участвовать в урегулировании нагорно-карабахского вопроса. Анкара, в свою очередь, ни раз утверждала, что всегда поддерживала и будет поддерживать Баку.
27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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В мире , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Министерство обороны , Азербайджан , Анкара , Армения , Баку , Ереван , Москва , США , Степанакерт , Турция
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