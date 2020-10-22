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"Еды нет": американец остался в шоке от Крыма

Павел Тиунов
1 час назад
Американский журналист по имени Джейсон решил лично проверить слухи о том, что в Крыму всё плохо, сообщает «Царьград». Увиденное на полуострове поразило гражданина США настолько, что он изменил отношение к национальным СМИ.
"Еды нет": американец остался в шоке от Крыма
Фото: ТАССТАСС
Известно, что Джейсон работает в крупном американском издании, которое обозревает политические события по всему миру. Его коллеги, признался журналист, часто пишут о Крыме, отмечая удручающее состояние региона. В частности, многие американские СМИ утверждают, что в регионе «нет еды», а на улицах «полно солдат».
Джейсон решил убедиться лично, действительно ли жителям полуострова так плохо живется. То, что американец увидел в Крыму разошлось с его представлениями. Он отметил великолепный, по его словам, Крымский мост, удобную развитую инфраструктуру и отсутствие военных на улице. В результате американский журналист пришел к выводу, что СМИ в США лгут.
Ранее, как сообщал «Рамблер», политолог Роман Травин предположил, что именно в Крыму начнется масштабное военное столкновение между Россией и Западом. Эксперт подчеркнул, что если не сработают попытки западных политиков добиться от Москвы послушания холодными методами, то полуостров может стать точкой, где начнутся реальные боевые действия между армиями США и РФ.
В мире,Общество,Царьград ТВ,Республика Крым,
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