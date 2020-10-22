"Еды нет": американец остался в шоке от Крыма

Американский журналист по имени Джейсон решил лично проверить слухи о том, что в Крыму всё плохо, сообщает «Царьград». Увиденное на полуострове поразило гражданина США настолько, что он изменил отношение к национальным СМИ.

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Известно, что Джейсон работает в крупном американском издании, которое обозревает политические события по всему миру. Его коллеги, признался журналист, часто пишут о Крыме, отмечая удручающее состояние региона. В частности, многие американские СМИ утверждают, что в регионе «нет еды», а на улицах «полно солдат».

Джейсон решил убедиться лично, действительно ли жителям полуострова так плохо живется. То, что американец увидел в Крыму разошлось с его представлениями. Он отметил великолепный, по его словам, Крымский мост, удобную развитую инфраструктуру и отсутствие военных на улице. В результате американский журналист пришел к выводу, что СМИ в США лгут.