Раскрыт порядок конституционной реформы в Белоруссии 

По его словам, предварительный проект новой конституции появится в ноябре-декабре 2020 года.

«Президентская власть должна сохраниться, но полномочия должны быть распределены», — считает заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько.

10 октября Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с задержанными оппозиционерами. На ней присутствовали бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и члены Координационного совета оппозиции. Темой встречи стало обсуждение предполагаемых изменений в конституцию. Содержание встречи стороны разглашать не стали.

Ранее глава государства допустил , что новые выборы возможны, но только после того, как появится новая конституция: «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!».

Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.