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Раскрыт порядок конституционной реформы в Белоруссии 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт порядок конституционной реформы в Белоруссии
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters
Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич раскрыл порядок проведения констиционной реформы в стране, передает в своем Telegram-канале «Sputnik Белоруссия».
По его словам, предварительный проект новой конституции появится в ноябре-декабре 2020 года.

«Президентская власть должна сохраниться, но полномочия должны быть распределены», — считает заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько.

10 октября Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с задержанными оппозиционерами. На ней присутствовали бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и члены Координационного совета оппозиции. Темой встречи стало обсуждение предполагаемых изменений в конституцию. Содержание встречи стороны разглашать не стали.
Ранее глава государства допустил, что новые выборы возможны, но только после того, как появится новая конституция: «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!».
Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.
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Комментарии
В мире , Олег Гайдукевич , Виктор Бабарико , ЛДПР , ФСИН , ИА Sputnik
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