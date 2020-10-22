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Следственно-оперативная группа итогам осмотра места происшествия назначила необходимые экспертизы. В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников.

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