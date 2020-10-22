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Неизвестные подожгли машины у здания прокуратуры в Белоруссии 

Газета.Ru 56 минут назад
Неизвестные подожгли машины у здания прокуратуры в белорусском Солигорске, возбуждено уголовное дело "факту особо злостного хулиганства". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Белоруссии.
Отмечается, что инцидент произошел 21 октября около 23 часов (совпадает с мск). Неизвестные с помощью предметов с горючими веществами повредили четыре автомобиля. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар.
Следственно-оперативная группа итогам осмотра места происшествия назначила необходимые экспертизы. В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников.
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В мире , Видео , Генпрокуратура РФ , МЧС , Солигорск
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