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Обзор иноСМИ: «Россия на грани краха» 

Мария Иванова 23 минуты назад
Обзор иноСМИ: «Россия на грани краха»
Фото: РИА Новости

«Пять глаз» Запада устремили взор на Китай

Главный шпионский альянс западного мира — «Пять глаз» (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия) — начинает активно следить за Китаем и собирать информацию обо всем: от коронавируса до торговли детьми. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство отмечает, что «Пять глаз» сталкиваются с новыми запросами по мере углубления разногласий между Китаем и Западом. Глава Королевского института оборонных исследований Джонатан Эял назвал это «возвращением к холодной войне». «Разведданные, собранные по всему миру, теперь будут рассматриваться через призму китайской угрозы, как это было с СССР», — подчеркнул он.

"Россия на грани краха": японцы о переговорах с Путиным

Yahoo News Japan рассказало, что во время телефонного разговора нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента России Владимиром Путина Путин сам поднял территориальный вопрос и призвал ускорить переговоры. Как отмечает «ИноСМИ», японские интернет-пользователи назвали это «приманкой» и призвали премьера не верить России.
Пользователь под ником Ber заявил, что Южная Корея обошла Россию по ВВП, несмотря на в два раза меньшую численность. По его мнению, «Россия на грани краха», поэтому хочет экономического сотрудничества с Японией. «Неужели Суга не понимает, что это приманка, чтобы получить от Японии помощь?» — добавил другой читатель.

«Россия кинула»: в Киеве предрекли Армении потерю Карабаха

Украинский политический эксперт Анатолий Октисюк посоветовал Еревану как можно скорее подписать «мировую/капитуляцию» по Нагорному Карабаху. В своем материале для «Главреда» он заявил, что Армения должна сдаться, так как ее «кинула» Россия.
Октисюк заявил, что Россия не предоставила Армении ПВО, новые вооружения и не дала денег, тогда как Турция активно поддерживает Азербайджан. По итогам боев, по мнению эксперта, Армения «потерпела сокрушительное поражение и потеряла остатки боеспособных сил».

В США осудили банду фермеров-зоофилов

Суд Пенсильвании отправил в тюрьму трио фермеров, которые признались в растлении несовершеннолетнего и сотнях изнасилований лошадей, собак, коз и коров. Как сообщает The Patriot-News, фермеры получили от 20 лет до 41 года тюрьмы.
Помимо преступления в отношении ребенка, троица признала себя виновной по 730 пунктам обвинения в половых сношениях с животными и по 730 пунктам жестокого обращения с животными. Следователи рассказали, что мужчины неоднократно снимали на видео акты зоофилии и платили подростку, чтобы он им помогал.

Раскрыты детали дела убитого во Франции учителя

Двум французским подросткам предъявят обвинения по делу об обезглавленном учителе истории: они указали на Самуэля Пати 18-летнему убийце, который не знал педагога в лицо. Об этом сообщает Le Figaro.
По данным издания, за помощь убийца заплатил подросткам 350 евро. Двух школьников 14 и 15 лет обвинят в пособничестве террористу. Отца одного из учеников убитого учителя обвинили в «соучастии в террористическом убийстве», так как он распространял видео с критикой в адрес Пати.
Комментарии
В мире , Yahoo , InoSMI.Ru
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