ЕС подготовил проект реформирования ВОЗ 

Как сообщает Reuters, текст документа, датированный 19 октября, был составлен правительством Германии после консультаций с представителями других стран-членов ЕС на фоне критики в адрес Китая за недостаточную прозрачность предоставленных ВОЗ данных в самом начале пандемии коронавируса нового типа. В нем содержится рассчитанный на несколько месяцев «план по устранению недостатков ВОЗ, связанных с финансированием, управлением и юридическими полномочиями», передает ТАСС

Пакет мер предполагает, что ВОЗ примет необходимые меры, которые позволят повысить прозрачность механизма отслеживания соблюдения странами-членами организации Международных медико-санитарных правил. Эти меры должны предусматривать обеспечение быстрого обмена между государствами-членами информацией о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения.

В документе отмечается, что ЕС признает за ВОЗ ключевую роль в борьбе с кризисами в сфере здравоохранения, несмотря на существующие недостатки организации. Среди проблем, о которых говорится в документе, ЕС отмечает отсутствие предсказуемого и устойчивого финансирования организации и недостаточная прозрачность ее работы в целом.

Агентство отмечает, что обсуждение проекта министрами здравоохранения стран ЕС должно состояться в формате видеоконференции на следующей неделе. Предполагается, что позднее он будет представлен на ассамблее ВОЗ, которая состоится в середине ноября.

Правительство Германии отказалось комментировать содержание документа в разговоре с агентством, сославшись на тот факт, что окончательный вариант еще не представлен. Комментарий ВОЗ также получить не удалось.