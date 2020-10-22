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ЕС подготовил проект реформирования ВОЗ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
ЕС подготовил проект реформирования ВОЗ
Фото: depositphotos.com
Европейский союз (ЕС) подготовил пакет предложений по реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предполагающий повышение прозрачности механизма сотрудничества со странами-членами.
Как сообщает Reuters, текст документа, датированный 19 октября, был составлен правительством Германии после консультаций с представителями других стран-членов ЕС на фоне критики в адрес Китая за недостаточную прозрачность предоставленных ВОЗ данных в самом начале пандемии коронавируса нового типа. В нем содержится рассчитанный на несколько месяцев «план по устранению недостатков ВОЗ, связанных с финансированием, управлением и юридическими полномочиями», передает ТАСС.
Пакет мер предполагает, что ВОЗ примет необходимые меры, которые позволят повысить прозрачность механизма отслеживания соблюдения странами-членами организации Международных медико-санитарных правил. Эти меры должны предусматривать обеспечение быстрого обмена между государствами-членами информацией о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения.
В документе отмечается, что ЕС признает за ВОЗ ключевую роль в борьбе с кризисами в сфере здравоохранения, несмотря на существующие недостатки организации. Среди проблем, о которых говорится в документе, ЕС отмечает отсутствие предсказуемого и устойчивого финансирования организации и недостаточная прозрачность ее работы в целом.
Агентство отмечает, что обсуждение проекта министрами здравоохранения стран ЕС должно состояться в формате видеоконференции на следующей неделе. Предполагается, что позднее он будет представлен на ассамблее ВОЗ, которая состоится в середине ноября.
Правительство Германии отказалось комментировать содержание документа в разговоре с агентством, сославшись на тот факт, что окончательный вариант еще не представлен. Комментарий ВОЗ также получить не удалось.
Напомним, в сентябре Еврокомиссия (ЕК) выступила с предложением создать Европейский союз здравоохранения, который сформирует общую медицинскую систему для стран Евросоюза.
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В мире , ЕС , ВОЗ , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС , Германия , Китай
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