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Пентагон нашел способ вычислять угрозы для США и их союзников 

Lenta.ru 1 час назад
Пентагон нашел способ вычислять угрозы для США
Фото: Carlos Barria / Reuters
Пентагон нашел способ обеспечить безопасность в городской среде с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в документе управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), с которым ознакомились RT.
Цель инициативы — разработать набор сценариев для беспилотных летательных и наземных аппаратов, которые позволят точно распознавать потенциальную «угрозу для США и их союзников». В частности, речь идет об организации засады, разжигании насилия, волнений или беспорядков, а также перевозке или контрабанде оружия. На каждый одобренный проект, созданный в рамках этой инициативы, выделят по миллиону долларов.
В Пентагоне пояснили, что у него ограничены средства на сбор разведданных. Развитие технологий ИИ поможет ведомству вычислять потенциальные угрозы: например, преимуществом технологии считают автоматический анализ видеоинформации.
20 октября сообщалось, что Вашингтон задумался об оружии в космосе из-за Москвы и Пекина. «Китай и Россия милитаризировали космос. Они размещали там оружие. Поэтому нам нужно строить оборонительные системы», — заявил глава ведомства Марк Эспер.
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Комментарии
В мире , Марк Эспер , DARPA , Пентагон , Греция , Ия , США
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