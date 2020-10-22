Пентагон нашел способ вычислять угрозы для США

Пентагон нашел способ обеспечить безопасность в городской среде с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в документе управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США ( DARPA ), с которым ознакомились RT.

Цель инициативы — разработать набор сценариев для беспилотных летательных и наземных аппаратов, которые позволят точно распознавать потенциальную «угрозу для США и их союзников». В частности, речь идет об организации засады, разжигании насилия, волнений или беспорядков, а также перевозке или контрабанде оружия. На каждый одобренный проект, созданный в рамках этой инициативы, выделят по миллиону долларов.

В Пентагоне пояснили, что у него ограничены средства на сбор разведданных. Развитие технологий ИИ поможет ведомству вычислять потенциальные угрозы: например, преимуществом технологии считают автоматический анализ видеоинформации.