«Сдал с потрохами»: Зеленского обвинили в предательстве 

НАТО Политик выступил с критикой продолжения Зеленским курса на вступление Украины в ЕС

«Прекрасно понимаю, все, что он смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — заявил Лесик в эфире телеканала NewsOne.

Он также назвал действия украинских властей в Донбассе «хождением по кругу».

«Рамблер» писал, что ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что президент Украины мог согласиться выполнять требования Запада во время недавнего визита в Лондон и беседы с главой британской разведки.

При этом Зеленский, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием, заявил, что будут построены две военно-морские базы для защиты черноморского региона. Также украинский лидер представил план по «возвращению» Крыма. Он заявил, что уже проходит обсуждение «деоккупации» полуострова в международном формате: с участием стран Евросоюза, Великобритании, Канады и Турции.