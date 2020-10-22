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«Сдал с потрохами»: Зеленского обвинили в предательстве 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Сдал с потрохами»: Зеленского обвинили в предательстве
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский предал национальные интересы, «сдав их с потрохами». Об этом заявил глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик, пишет РИА Новости.
Политик выступил с критикой продолжения Зеленским курса на вступление Украины в ЕС и НАТО

«Прекрасно понимаю, все, что он смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — заявил Лесик в эфире телеканала NewsOne.

Он также назвал действия украинских властей в Донбассе «хождением по кругу».
«Рамблер» писал, что ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин заявил в Facebook, что президент Украины мог согласиться выполнять требования Запада во время недавнего визита в Лондон и беседы с главой британской разведки.
При этом Зеленский, выступая в Верховной раде с ежегодным посланием, заявил, что будут построены две военно-морские базы для защиты черноморского региона. Также украинский лидер представил план по «возвращению» Крыма. Он заявил, что уже проходит обсуждение «деоккупации» полуострова в международном формате: с участием стран Евросоюза, Великобритании, Канады и Турции.
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Комментарии
В мире , Ренат Кузьмин , Андрей Лесик , Владимир Зеленский , ЕС , Верховная Рада , НАТО , РИА Новости
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