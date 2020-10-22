Трамп: "Мы много чего сделаем с Китаем"

«Мы много чего сделаем с Китаем... То, что они с нами сделали, – это позор», – передает РИА «Новости» ответ Трампа на вопрос, какую политику он намерен проводить в отношении Китая, если победит на выборах, в ходе встречи с избирателями, которую транслировала сеть телестанций Sinclair и опубликовал на своем сайте принадлежащий ей телеканал ABC 3340. Однако пояснить, что именно он имеет в виду, Трамп отказался.
«Что они сделали с этой страной, с этим миром... Вы сидите там с этой маской из-за Китая, ясно? И это постыдно. Это полный позор», – сказал Трамп.
«Байден подкуплен Китаем... Байден слаб в отношении Китая... Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста. Я вывез миллиарды и миллиарды долларов из Китая благодаря тарифам и всему остальному, что мы сделали. И мы отлично справлялись. А потом на нас обрушилась пандемия, чума, как я ее называю, чума, которая пришла из Китая», – заявил Трамп.