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Трамп пообещал в случае избрания «много чего сделать» с Китаем

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад
Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего избрания на второй срок «много чего сделать» с Китаем.
Трамп: "Мы много чего сделаем с Китаем"
Фото: ReutersReuters
«Мы много чего сделаем с Китаем... То, что они с нами сделали, – это позор», – передает РИА «Новости» ответ Трампа на вопрос, какую политику он намерен проводить в отношении Китая, если победит на выборах, в ходе встречи с избирателями, которую транслировала сеть телестанций Sinclair и опубликовал на своем сайте принадлежащий ей телеканал ABC 3340. Однако пояснить, что именно он имеет в виду, Трамп отказался.
Кроме того, американский президент обвинил Китай в том, что американцы вынуждены носить маски.
«Что они сделали с этой страной, с этим миром... Вы сидите там с этой маской из-за Китая, ясно? И это постыдно. Это полный позор», – сказал Трамп.
На просьбу прокомментировать отличие его позиции по КНР от позиции его соперника, кандидата от демократов Джо Байдена, Трамп заявил, что Китай того «подкупил».
«Байден подкуплен Китаем... Байден слаб в отношении Китая... Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста. Я вывез миллиарды и миллиарды долларов из Китая благодаря тарифам и всему остальному, что мы сделали. И мы отлично справлялись. А потом на нас обрушилась пандемия, чума, как я ее называю, чума, которая пришла из Китая», – заявил Трамп.
Напомним, во вторник глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что Пекин напрямую несет ответственность за то, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом.
В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,телеканал АВС,РИА Новости,Китай,Соединенные Штаты,
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