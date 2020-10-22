В Китае нашли «родственника» лох-неского чудовища

По словам местных жителей, еще с 1962 года десятки людей утверждали, что видели в водоеме неизвестного зверя.

Китае сотрудник национального парка у горы Чанбайшань в провинции Цзилинь Сяо Ю запечатлел на видео загадочного зверя, обитающего в озере, которое называют Небесным. Очевидец принял существо за лох-несское чудовище.

Речь идет об озере, в котором якобы уже давно обитает какой-то загадочный зверь. По сообщениям местных жителей, существо впервые заметили еще в 1962 году, пишет Daily Mail . Тогда десятки людей подтверждали, что видели в воде что-то необычное. На новой видеозаписи, сделанной утром 20 октября со смотровой площадки, можно разглядеть, как черный круглый объект плавает на поверхности воды. По словам Сяо Ю, существо достигает в длину 2,1 метра.

«Вчера я, как обычно, поехал на Небесное озеро, чтобы снимать кадры. Сначала я этого не заметил, но вдруг увидел черную точку», — отметил очевидец.

По его словам, он и раньше сталкивался с объектами в озере, но ими оказывались обычные рыбацкие лодки. Однако в этот раз мужчине, по его словам, удалось запечатлеть нечто загадочное. Сяо Ю отметил, что черный круглый объект казался довольно большим и оставался видимым в течение по крайней мере нескольких минут.

Он также заметил, что территория парка полностью закрыта для посещений, вход сюда строго запрещен. Поэтому присутствие лодок или рыбаков здесь невозможно, следовательно, на камеру действительно попало загадочное существо, уверен Сяо Ю.