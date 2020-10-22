Пока вы спали: Армения собирает армию по всему миру 

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию в Нагорном Карабахе, где идут бои, «довольно сложной» и призвал карабахцев вернуться на родину и записаться в добровольцы. Помогут ли добровольцы переломить ситуацию на фронте, разбиралась «Свободная пресса».

По данным издания, армия Азербайджана больше по численности, лучше оснащена, на ее стороне воюют боевики из Сирии, имеющие большой военный опыт. Однако при ощутимом превосходстве сил Азербайджан не смог добиться существенных побед в Карабахе. На стороне армянской армии то, что она обороняется, а военнослужащие более мотивированы на защиту своей территории.

При этом военный обозреватель Владислав Шурыгин отметил, что очень сложно сказать, как могут повлиять на ход боевых действий призванные Пашиняном армяне-добровольцы, вчерашние «студенты и бизнесмены».

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к работникам Белорусской железной дороги и призвала «не быть спонсорами режима» и объявить забастовку. Такое заявление политик опубликовала в своем Telegram-канале.

«Ваша работа приносит государству доходы огромных масштабов. И сейчас они расходуются не на здоровье и благополучие беларусов, а на силовые структуры, которые отбирают у нас всё это. Если вы не хотите быть спонсором этого режима, вы можете объявить забастовку. Это самый мощный рычаг самоуправления. (…) Вас поддерживают фонды и миллионы беларусов. Мы верим в вас. Вы сами знаете, что делать», — заявила она.

Пандемия короновируса приведет к ускорению процессов автоматизации и изменению рынка труда. Уже к 2025 году в 26 странах будет упразднено 85 млн рабочих мест. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума, пишет РИА Новости.

По данным издания, в докладе «The Future of Jobs 2020», который основан на данных опроса руководителей высшего звена, также подчеркивается, что «на смену придут 97 миллионов новых рабочих мест». Однако в целом в течение следующих пяти лет 40% работников будут вынуждены пройти переквалификацию.

За шесть месяцев 2020 года из девяти расходы россиян оказывались выше, чем в предыдущие три года, несмотря на пандемию. Об этом со ссылкой на исследование «Ромира» пишет РБК.

В исследовании отмечается, что средние затраты домохозяйств на товары повседневного спроса сильнее всего выросли в марте — на 22%. Необычными стали и показатели июля, когда также наблюдался рост расходов, несмотря на отмену эпидемиологических запретов в большинстве регионов России.

При этом в прошлые годы в июле расходы всегда снижались. Эксперты объяснили рост тем, что в кризис люди запасаются товарами впрок, а также стараются побаловать себя «небольшими радостями» для снятия стресса.

То, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Ёсихидой Сугой сам поднял вопрос о Курильских островах и мирном договоре, удивило жителей Японии. Однако читатели японского издания Yahoo News Japan с подозрением восприняли предложение российского лидера, пишет «ИноСМИ».

В комментариях к статье о переговорах лидеров двух стран японцы назвали «сговорчивость» российского президента «приманкой», чтобы «получить от Японии помощь», и сошлись во мнениях, что Россия не собирается возвращать спорные Курильские острова ни при каких условиях.