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США сообщили о контакте с правительством Сирии 

Lenta.ru и ещё 1 53 минуты назад
США сообщили о контакте с правительством Сирии
Фото: Omar Sanadiki / Reuters
Соединенные Штаты впервые за долгое время выходили на прямую связь с правительством Сирии: американцы пытались получить информацию по поводу пропавших в стране американских журналистов. Об этом рассказал госсекретарь США Майкл Помпео, передает агентствоReuters.
В переговорах с сирийской стороной речь шла об освобождении журналиста Остина Тайса и других граждан США, местонахождение которых неизвестно. Так как США не собираются менять своей политики по отношению к режиму Асада, никакой информации они не получили.

«Мы продолжим работать над возвращением не только Остина, но каждого задержанного американца. Политику для этого мы менять не будем», — приводит Reuters слова политика. Он подчеркнул, что его государство не будет платить за информацию или за возвращение заложников.

Как сообщает агентство, представитель Вашингтона тайно ездил в Дамаск, чтобы обсудить ситуацию с пропавшим в 2012 году Тайсом. Предполагается, что сирийская сторона хочет от американской частичного вывода войск из страны.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.
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В мире , Башар Асад , Майкл Помпео , Reuters , Дамаск , Сирия , США
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