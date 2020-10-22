США сообщили о контакте с правительством Сирии 

В переговорах с сирийской стороной речь шла об освобождении журналиста Остина Тайса и других граждан США, местонахождение которых неизвестно. Так как США не собираются менять своей политики по отношению к режиму Асада , никакой информации они не получили.

«Мы продолжим работать над возвращением не только Остина, но каждого задержанного американца. Политику для этого мы менять не будем», — приводит Reuters слова политика. Он подчеркнул, что его государство не будет платить за информацию или за возвращение заложников.

Как сообщает агентство, представитель Вашингтона тайно ездил в Дамаск, чтобы обсудить ситуацию с пропавшим в 2012 году Тайсом. Предполагается, что сирийская сторона хочет от американской частичного вывода войск из страны.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.