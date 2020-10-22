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На Россию взвалят финансовые проблемы Сирии 

Мария Иванова 48 минут назад
На Россию взвалят финансовые проблемы Сирии
Фото: Reuters
Автор News.ru Игорь Январев заявил, что Сирия попытается решить проблемы своей экономики с помощью России — через создание совместного банка и бартерные обмены. Новые меры поддержки понадобились из-за американских санкций.
Издание Eqtsad рассказало, что Россия и Сирия обсуждают создание совместного банка, который будет работать с российской валютой.
Источники Eqtsad утверждают, что этот вопрос обсуждался во время визита делегации, в которую входили сирийские министр экономики, министр финансов и управляющий центрального банка, в Москву.
Опрошенные изданием эксперты заявили, что совместный банк мог бы простимулировать торговый обмен двух стран на основе рублей.
Однако профессор делового администрирования Абдель Насер Аль-Джасем усомнился, что Россия согласится на создание такого банка.

«Создание совместного банка с сирийским режимом подвергнет Россию прямым санкциям США» — заявил он.

Профессор предположил, что Россия прибегнет к другим вариантам, к примеру, открытию счетов, связанных с властями Сирии, на имена российских компаний.
News.ru отмечает, что Дамаск также планирует заключать бартерные соглашения, в рамках которых Сирия будет экспортировать «излишки запасов» в обмен на необходимые товары «из дружественных стран» без перевода денег.
Как сообщал «Рамблер», ранее газета Al Modon рассказала, что в России растут опасения по поводу возможного сдвига в отношениях сирийского режима с европейскими странами.
По версии издания, поводом для опасений стал рост внимания к Сирии со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Al Modon отмечала, что в случае разворота сирийского лидера Башара Асада на Запад у него появится «пространство для маневра», чего не может допустить Россия. Асад пытается привлечь внимание Европы для послевоенного восстановления экономики Сирии.
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В мире , Башар Асад , Абдель Насер , Эммануэль Макрон
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