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«Балагана не будет»: в Минске прошла бурная встреча с чиновником 

Мария Иванова 49 минут назад
«Балагана не будет»: в Минске прошла бурная встреча с чиновником
Фото: РИА Новости
Жители Фрунзенского района Минска встретились с главой местной администрации Сергеем Шкрудневым и узнали, что люди в балаклавах не покинут улицы до тех пор, пока в городе проходят «незаконные гуляния». Об этом сообщает TUT.BY.
Издание отмечает, что минчане рассчитывали встретиться со Шкрудневым в актовом зале школы, но в итоге их пригласили в маленький кабинет. Чиновник объяснил это коронавирусом и на просьбы людей провести встречу в обычном формате не согласился.

«По одному заходим, балагана не будет. Конструктивно не будет, я вижу, что вы сегодня не настроены на диалог», — заявил он.

В итоге большая часть собравшихся покинула школу, но несколько человек все же задали Шкрудневу вопросы, в том числе о «неизвестных людях» в балаклавах, которые «бегают по улицам».

«Вы выходите в магазин и боитесь, что вас заберут, переходя дорогу через Матусевича? Микроавтобусы? Хай ездят, в чем проблема? Они вас обижают? Они угрожали вам как-то?» — спросил чиновник в ответ.

По его словам, если силовики «разъезжают», значит, это предусмотрено «ихними внутренними документами». Шкруднев заявил, что люди в балаклавах, делающие прохожим замечания, — сотрудники оперативных служб, «которые защищают мирных граждан».

«Они не ездят просто так по району. Возможно там, где есть правонарушения, массовые несанкционированные мероприятия», — подчеркнул чиновник.

В ответ на просьбу убрать неизвестных в балаклавах с улиц Шкруднев заявил, что они останутся там, «пока будут массовые заходы, гуляния незаконные».
Как сообщал «Рамблер», в последние месяцы в Белоруссии проходят массовые акции протеста. В них участвуют люди, не поверившие в победу Александра Лукашенко на президентских выборах. В первые дни протесты жестоко подавлялись, задержаны были тысячи протестующих, сообщалось о множестве пострадавших и нескольких погибших.
Комментарии 2
В мире , Александр Лукашенко
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