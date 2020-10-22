Трамп назвал одно положительное качество демократов

"Я скажу вам одно: они держатся вместе. Я не согласен с их политикой, я считаю, что некоторое из того, что они делают, ужасно, но они всегда держатся вместе", — цитирует ТАСС президента. Хозяин Белого дома отметил, что среди демократов не "фрилансеров", как в Республиканской партии, которые серьезно ей вредят.