Трамп назвал одно положительное качество демократов

Сплоченность — это то качество, которое нравится в демократах республиканцу Дональду Трампу. Об этом президент США заявил в среду в Белом доме, отвечая на вопросы избирателей.
Одна из участниц встречи попросила главу государства назвать "одно положительное" качество его политических оппонентов. Трамп пошутил, что ему может потребоваться какое-то время, чтобы подумать над ответом.
"Я скажу вам одно: они держатся вместе. Я не согласен с их политикой, я считаю, что некоторое из того, что они делают, ужасно, но они всегда держатся вместе", — цитирует ТАСС президента. Хозяин Белого дома отметил, что среди демократов не "фрилансеров", как в Республиканской партии, которые серьезно ей вредят.