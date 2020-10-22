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Трамп назвал положительное качество демократов 

Российская Газета и ещё 1 6 часов назад
Трамп назвал одно положительное качество демократов
Фото: AFP/ALEXANDER DRAGO
Сплоченность — это то качество, которое нравится в демократах республиканцу Дональду Трампу. Об этом президент США заявил в среду в Белом доме, отвечая на вопросы избирателей.
Одна из участниц встречи попросила главу государства назвать "одно положительное" качество его политических оппонентов. Трамп пошутил, что ему может потребоваться какое-то время, чтобы подумать над ответом.

"Я скажу вам одно: они держатся вместе. Я не согласен с их политикой, я считаю, что некоторое из того, что они делают, ужасно, но они всегда держатся вместе", — цитирует ТАСС президента. Хозяин Белого дома отметил, что среди демократов не "фрилансеров", как в Республиканской партии, которые серьезно ей вредят.

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В мире , Дональд Трамп , Республиканская партия США , ИТАР-ТАСС , США
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